De nouveau buteur (par deux fois même) ce samedi contre Angers, Mario Balotelli sera en fin de contrat à la fin de la saison. Que va faire l’Olympique de Marseille ? Morgan Sanson a un début de réponse.

« Je n’en ai pas discuté avec lui on sent qu’il est bien ici, forcément le club va vouloir le garder. c’est clair qu’il a mis plus de buts avec nous qu’il en a mis avec Nice », a avancé le milieu de terrain de l’OM sur Téléfoot.