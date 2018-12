La phase de groupes de la Ligue des Champions a touché à sa fin la semaine dernière. Ainsi, on connaît les affiches des huitièmes de finale. Si le Paris Saint-Germain affrontera Manchester United, l’Olympique Lyonnais défiera le FC Barcelone. Et après les 6 matches de la phase de poules, l’UEFA a tranché et a dévoilé ce vendredi son équipe type des joueurs âgés de 24 ans ou moins ayant débuté ou explosé cette année dans la compétition.

Dans les buts, on y retrouve le portier de Benfica Odisseas Vlachodimos (24 ans). Défensivement, Matthijs de Ligt (Ajax, 19 ans), Milan Škriniar (Inter, 23 ans) et Andrew Robertson (Liverpool, 24 ans) ont été choisis. Au milieu, un Français en la personne d’Houssem Aouar (Lyon, 20 ans) est aligné, ainsi qu’Arthur (Barcelone, 22 ans), Frenkie de Jong (Ajax, 21 ans) et Nikola Vlašić (CSKA, 21 ans). Enfin, offensivement, ce sont Cengiz Ünder (Roma, 21 ans), Hirving Lozano (PSV, 23 ans) et Jadon Sancho (Dortmund, 18 ans) qui ont été récompensés.