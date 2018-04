L’Italie et la Juventus l’ont toujours en travers de la gorge. On parle bien entendu du penalty sifflé par Michael Oliver dans le temps additionnel lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et la Juventus. Pour la presse italienne et les joueurs de la Vieille Dame, c’est simple, ils ont été victimes d’un vol.

Si l’homme en noir pensait dormir tranquillement sur ses deux oreilles, c’est raté. En effet, Michael Oliver et sa femme ont été victime d’harcèlement à la suite de cette décision. Ces derniers ont même été jusqu’à être placés sous protection policière. Un comportement que l’UEFA « condamne fermement ». Dans des propos relayés par Sport, l’instance européenne est montée au créneau pour défendre l’arbitre. « Nous espérons que les mesures appropriées seront prises », a déclaré un porte-parole de l’UEFA. C’est dit !