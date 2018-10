L’UEFA a annoncé ce jeudi l’ouverture d’une enquête à l’encontre du Paris SG et de l’Étoile Rouge de Belgrade (6-1) suite aux débordements survenus mercredi soir dans les tribunes.

Les Parisiens sont dans le viseur de l’instance européenne pour usage de fumigènes et des mouvements de foule, tandis que les Serbes eux sont pointés du doigt pour mouvements de foule et « chants illicites ». Le verdict sera rendu le 18 octobre. À noter que Naples est également dans le viseur de l’UEFA, pour « usage de fumigènes et escaliers bloqués ».