Suite à la brouille intervenue dimanche au Parc des Princes, contre l’Olympique Lyonnais (2-0, 6e journée de Ligue 1), entre Edinson Cavani et lui au sujet d’un penalty, Neymar s’est excusé devant tout le groupe professionnel du Paris SG jeudi, avec l’aide de Thiago Silva, son compatriote et capitaine. Seulement, en Uruguay, on semble avoir beaucoup de mal à croire aux excuses du Brésilien.

La Tribuna, supplément sport du quotidien local La Republica, affiche à sa une une photo des deux hommes, avec ce petit texte assez équivoque : « Il a demandé pardon à ses partenaires pour l’incident avec Cavani. Thiago Silva, qui a évité que les deux joueurs en viennent aux mains, a servi de traducteur. Mais il y a quelque chose d’irréfutable : Neymar ne supporte pas Cavani et veut qu’il quitte le club. Pour le moment, ils montreront tous deux que tout va bien, pour ne pas porter préjudice à l’équipe », peut-on lire. Ambiance...