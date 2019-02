Le Paris SG a-t-il enfin trouvé son club satellite ? Les champions de France creusent en tout cas plusieurs pistes. L’une d’elles mène à l’US Orléans, comme l’a expliqué son président Philippe Boutron dans les colonnes de France Football.

« On en a longuement discuté avec Luis Fernandez (ex-directeur sportif du centre de formation du PSG). Ça nous intéresse beaucoup, eux aussi. Les deux clubs seraient gagnants. Le Paris SG pourrait tester et suivre ses jeunes joueurs en Ligue 2 dans un club très proche géographiquement. Et l’USO pourrait améliorer son effectif avec le prêt de joueurs de qualité. On verra comment ça évolue », a confié le patron de l’USO.