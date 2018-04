Du haut de ses 19 ans, Kylian Mbappé vient de glaner le deuxième trophée de joueur du mois dans sa carrière. Le Parisien vient de remporter ce titre honorifique pour le mois de mars. Il a marqué 3 buts en 4 matches.

De quoi rafler 59% des suffrages. Il devance le Niçois Alassane Plea (6 buts et une passe décisive en 4 rencontres) et le Monégasque Rony Lopes (4 buts en 4 matches) qui ont recueilli respectivement 25% et 16% des voix.