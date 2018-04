La fin de saison approche. Elle sera conclue par les matches de barrages pour l’accession ou le maintien en Ligue 1. Comme l’année dernière, la VAR (l’assistance vidéo à l’arbitrage) sera utilisée par les arbitres. C’est la SAFE (Syndicat des Arbitres du Football d’Elite) qui l’a révélé ce lundi.

« L’expérience de la saison dernière sera reconduite : l’assistance vidéo à l’arbitrage sera utilisée lors des quatre matches de barrages. Ces rencontres concernent la Domino’s Ligue 2 (mardi 22 mai et dimanche 27 mai) ainsi que la Ligue 1 Conforama (mercredi 23 mai et dimanche 27 mai). À noter que c’est la société Hawk-Eye qui a été désignée comme nouveau prestataire par la LFP, pour le déploiement de l’assistance vidéo et de la goal-line technology, pour les quatre prochaines saisons » signale le communiqué.