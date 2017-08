Pour ses grands débuts en Ligue 1, Neymar a éclaboussé hier le stade du Roudourou de son talent. Auteur d’un but et d’une passe décisive, le Brésilien a également marqué les esprits par ses dribbles. Tant et si bien qu’Opta révèle une statistique impressionnante ce lundi :

11 - Seuls @Dembouz (14) & Lucas (12) ont réussi + de dribbles dans un match de L1 sur les 10 dernières saisons que Neymar hier (11). Show. pic.twitter.com/JvjX08M2U8 — OptaJean (@OptaJean) 14 août 2017

Depuis 10 saisons, seuls deux joueurs ont réussi d’avantage de dribbles sur un seul match de Ligue 1 que Neymar à Guingamp (11). Il s’agit d’Ousmane Dembélé (14), lors de son passage à Rennes (2015-2016) et Lucas (12), autre Brésilien du PSG.