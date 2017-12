Le Havre rate une occasion de retrouver le podium. Défaits sur le terrain de l’AC Ajaccio (1-0), les Normands restent 4e, à égalité de points avec l’ACA. Les Corses rejoignent le HAC au nombre de points cet après-midi mais restent une place en dessous, avec une moins bonne différence de but.

Le seul but de la rencontre a été inscrit par Johan Cavalli à la 28e minute. D’une frappe enroulée du pied gauche, le milieu de terrain n’a laissé aucune chance à Yohann Thuram, pris à contre-pied. Ajaccio a également inscrit un second but à la 66e minute mais la réalisation signée Wissa fut refusée pour hors-jeu.