La Ligue 2 a mis à jour son calendrier. Initialement prévue durant le week-end du 6 avril au 9 avril, la rencontre Reims-Le Havre comptant pour la 32e journée a été reportée ce lundi 30 avril suite au décès du défenseur du Havre Samba Diop le 7 avril dernier.

Déjà assuré de rejoindre la Ligue 1 la saison prochaine et de finir premier du championnat de Ligue 2, Reims s’est incliné sur sa pelouse devant le Havre. Les Normands ont marqué l’unique but de la partie en début de match sur une tête de Harold Moukoudi (0-1,11e). Ce succès permet aux Havre de grimper à la cinquième position et de réaliser une superbe opération dans la course aux barrages pour accéder à l’élite.