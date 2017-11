Le leader, le Stade de Reims recevait Auxerre pour lancer cette 17e journée de Ligue 2. Auteurs d’une prestation moyenne mais réalistes face au but, les Champenois l’ont emporté 2-0 et prennent provisoirement 7 points d’avance sur leur dauphin, Nîmes. L’AJA est 15e.

Autre fait majeur de la soirée, Marvin Martin a marqué le premier but du match (23e). Il n’avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 18 mars 2012, soit 2080 jours, et une victoire face à Nice 2-0. Il jouait encore pour Sochaux à l’époque. L(autre buteur ce soir se nomme Grejohn Kyei (69e).

Le classement de Ligue 2.