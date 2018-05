Sacré champion de National 1, le Red Star retrouvera la Ligue 2 la saison prochaine et a de grandes ambitions pour le futur. Outre un projet de rénovation du mythique stade Bauer, à l’horizon 2023, le club de Seine-Saint-Denis a pour projet d’ouvrir son centre de formation. Un moyen pour le club audonien de former et surtout conserver ses jeunes pépites, tout en évitant le déracinement.

Interrogé par le quotidien Le Parisien, Mathieu Hanotin, conseiller départemental de Seine-Saint-Denis chargé du sport, a donné quelques pistes sur ce projet d’envergure et expliqué la volonté du département d’accompagner le Red Star vers les sommets. « Le Red Star veut se structurer pour être à plus ou moins long terme en Ligue 1. On souhaite l’accompagner dans le développement d’un centre de formation professionnel qui ouvrira au stade Marville de La Courneuve. [...] On veut travailler avec le Red Star, la locomotive du département, sur un objectif social lié au développement d’un centre de formation. Pour les jeunes de Seine-Saint-Denis qui veulent tenter l’aventure pro, je veux qu’on leur apporte une solution sans que cela passe par une rupture avec la famille, un départ à l’autre bout de la France ou à l’étranger dans des conditions mal maîtrisées ».