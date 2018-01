Les clubs de Ligue 1 ont bien du mal à remplir leur stade. Par conséquent, les clubs de l’hexagone pensent à faire plaisir à leurs supporters avec des offres. C’est le cas de l’OGC Nice.

En effet, pour la rencontre entre l’OGC Nice et l’AS Monaco en quart de finale de la Coupe de la Ligue le 9 janvier, les Aiglons offriront les places aux abonnés et on fait des places, encore disponibles au public, pour 10€.