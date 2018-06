Fin du suspense. Après plusieurs semaines d’incertitude, Antoine Griezmann a dévoilé ce jeudi soir qu’il restait à l’Atlético de Madrid. L’attaquant français n’ira donc pas au FC Barcelone. Le défenseur du Barça Gérard Piqué est lui revenu sur la décision du joueur de 27 ans.

« Une autre façon de voir la vie d’un joueur de football et ses doutes pour prendre la décision la plus importante de sa carrière. Merci à l’équipe Kosmo Studios et surtout à Antoine Griezmann pour ces dernières semaines. Tu as décidé de rester à l’Atlético de Madrid et j’espère que tu feras une bonne saison », a écrit l’international espagnol sur son, compte Twitter. Le Français devrait apprécier.