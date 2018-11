Vendredi dernier, les Pays-Bas se sont imposés face à la France championne du monde (2-0), se donnant une chance de se qualifier pour le Final Four de la Ligue des Nations. Une renaissance pour la sélection oranje, menée par une nouvelle génération pleine de talent, dont la dernière participation à une grande compétition remonte à la Coupe du Monde 2014.

Et cette belle remontée se voit également dans les chiffres. Le journal L’Équipe rapporte que la sélection batave n’a perdu que 2 matches lors de ses 14 dernières rencontres, gagnant 9 fois et concédant le nul 3 fois. Les Pays-Bas s’étaient inclinés le 23 mars dernier contre l’Angleterre (0-1) et contre la France, le 9 septembre dernier, durant le match aller de Ligue des Nations (1-2). Pour terminer premiers du groupe, les Oranjes devront au moins faire match nul en Allemagne, ce lundi (20h45).