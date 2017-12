« Le président a dit que j’avais envie de laisser le brassard, ce qui n’a pas été le cas. Quand Rémi Garde, à l’époque, m’a fait confiance en me le donnant, je savais la difficulté que ça représentait. Quand je l’ai pris, je me suis dit que je ne le lâcherai plus et à aucun moment il n’y a eu l’envie de s’en séparer. » Hier sur beIN Sports, Maxime Gonalons est revenu sur son départ houleux de son club formateur. Il en veut visiblement toujours à son ancien président de l’avoir tancé dans les médias.

Les propos du milieu de terrain sont vite revenus aux oreilles de Jean-Michel Aulas. Sur Twitter, le président de l’OL a répondu à son ancien capitaine. Il lui demande notamment de s’occuper de ses affaires et de son nouveau club plutôt que de parler des Gones. « Mais pourquoi Max (Gonalons, ndlr) continue-t-il de parler de l’OL ? Il a des regrets ? Il vaudrait mieux pour lui qu’il se consacre totalement à son club l’AS Roma ! » Visiblement, les deux hommes sont toujours en froid, et pour un moment encore.