Ce samedi, Basaksehir et le FC Barcelone officialisaient le prêt pour deux ans et demi d’Arda Turan. Le milieu offensif turc retournait donc en Turquie et quittait le Barça par la petite porte. Mais le club catalan a inséré une clause particulière dans le prêt de l’international turc.

Celui-ci pourra être vendu par les Blaugranas à un autre club en cas d’offre intéressante jusqu’en juin 2020, soit le terme de son contrat au sein du club espagnol. Basaksehir versera des bonus au FC Barcelone en fonction des performances de Turan pendant la durée du prêt et possédera aussi une option d’achat.