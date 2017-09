Invité sur le plateau de Téléfoot, Arsène Wenger s’est notamment exprimé sur le cas Kylian Mbappé, fraîchement transféré au Paris Saint-Germain. S’il a confirmé avoir tenté le coup, avant de juger l’opération impossible pour des raisons financières, il a encensé le prodige parisien.

« Je pense qu’il peut être Pelé. Il n’y a pas de limite dans son jeu. Pourquoi ? Parce qu’il a 18 ans et qu’il va encore prendre de la puissance dans deux-trois ans. Et quand on voit les différences qu’il fait déjà dans ses appels, c’est énorme. Et puis il a un jeu équilibré pour un attaquant : c’est qu’il marque et il fait marquer. C’est les très grands joueurs qui ont ça », a-t-il confié.