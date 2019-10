La 9e journée de Premier League se poursuit avec le déplacement de Manchester City sur le terrain de Crystal Palace. Le champion en titre se présente à Selhurst Park avec une composition sans un seul défenseur central.

Pep Guardiola aligne une défense composée de Cancelo et Mendy sur les côtés alors que ce sont les habituels milieux de terrain Fernandinho et Rodri qui formeront la charnière axiale. Gündogan, David Silva et De Bruyne démarrent aussi au milieu.

Les compositions :

Crystal Palace : Hennessey - Ward, Cahill, Tomkins, Van Aanholt - Milivojevic - Zaha, Kouyaté, McArthur, Schlupp - Ayew.

Manchester City : Ederson - Cancelo, Fernandinho, Rodri, Mendy - Gündogan, D. Silva, De Bruyne - B. Silva, Jesus, Sterling.