Dans une interview accordée à SFR Sport, Paul Pogba est revenu sur l’actualité de l’équipe de France avant le tirage du Mondial 2018 qui aura lieu ce vendredi. Pour le milieu de Manchester United, les Bleus sont craints par la planète football. « Je suis sûr que l’équipe de France fait peur.

On a des joueurs en pleine croissance, des jeunes talents qui jouent dans leurs clubs et qui le font très bien. Varane et Umtiti sont jeunes aussi, mais on ne les voit plus comme des jeunes tellement ils ont joué... Et on a l’expérience qu’on n’avait pas il y a trois ans, » estime ainsi l’ancien joueur de la Juventus.