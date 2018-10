La Coupe de France fait peau neuve ! Il n’est pas question d’un nouveau design du célèbre trophée, mais du changement de l’identité visuelle du logo de la compétition. L’annonce a été rendue officielle par la fédération française de football dans un communiqué envoyé aux médias.

« L’identité visuelle de la Coupe de France évolue afin de traduire au mieux les valeurs de cette compétition unique : respect, solidarité, proximité, dépassement de soi, authenticité. La Coupe de France est en effet la seule compétition qui rassemble le football amateur et le football professionnel, du 1er tour à la finale au Stade de France ; elle touche tout le football et bénéficie d’un ancrage local et régional très fort », peut-on lire sur le communiqué.