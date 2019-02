Après s’être déplacée en Russie cet été, la Coupe du Monde va voyager jusqu’au Qatar en 2022, avant de partir poser ses valises en 2026 en Amérique du Nord (et une organisation commune du Canada, du Mexique et des Etats-Unis). Une candidature de plusieurs pays qui donnerait des idées à certains en vue du Mondial 2030...

C’est ce qu’a annoncé Sebastian Pinera, le président chilien sur Twitter. « Il y a quelques mois, j’ai proposé aux présidents de l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay de se porter candidat en 2030 avec le Chili. Ils ont accepté de présenter une candidature commune pour l’organisation de la Coupe du monde 2030 ». Pour rappel, l’Angleterre, le Pays de Galles, l’Ecosse, l’Irlande du Nord et la République d’Irlande y ont également réfléchi, tout comme la Bulgarie, la Grèce et la Roumanie, ou encore l’Espagne, le Maroc et le Portugal. On pourrait donc se diriger vers une nouvelle Coupe du monde dispatchée entre plusieurs pays.