Le FC Barcelone traverse une petite zone de turbulences en ce début de saison, pointant à une inhabituelle 8e position en Liga après 5 journées. Vainqueur du FIFA The Best 2019, Lionel Messi a évoqué les difficultés des Blaugranas sur le tapis rouge de La Scala de Milan, tenant à rassurer les supporters catalans.

« Nous avons mal commencé, nous avons du mal à trouver notre jeu et à nous créer des occasions. À l’inverse, on en concède très facilement. Ce qui est bien, c’est que ce n’est que le début de la saison, mais nous devons réagir et nous savons que nous devons beaucoup nous améliorer. Nous sommes conscients de la situation, c’est un sujet collectif, mais la saison ne fait que commencer et je n’ai aucun doute sur le fait que nous allons nous améliorer », a-t-il lâché.

