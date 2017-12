Jeudi, l’Olympique de Marseille jouera sa qualification pour les 16es de finales de la Ligue Europa contre le Red Bull Salzbourg. Pour cette occasion, Florian Thauvin est revenu sur son rôle et le fait d’être revenu à l’OM.

« Marseille, c’est chez moi, c’est ma maison. Le Vélodrome c’est mon jardin. On peut le voir, je mets beaucoup plus de buts à domicile qu’à l’extérieur. Je me sens bien ici, ça fait des années que je suis là. Je connais tout le monde au club, c’est comme une famille pour moi. Je suis bien entouré, et ça se voit sur le terrain. J’ai une très bonne relation avec le staff et l’entraîneur », a indiqué Florian Thauvin dans sur le site de l’UEFA.