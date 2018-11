Avant de former la MCN avec Kylian Mbappé et Edinson Cavani, Neymar faisait partie d’un autre trio : la MSN. En trois saisons sous le maillot du FC Barcelone, Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar affolaient les compteurs avec pas moins de 364 buts et 211 passes décisives, toutes compétitions confondues. Une entente qui fonctionnait à merveille entre les trois Sud-Américains du club catalan. Alors lorsqu’il a retrouvé Luis Suarez lors du match entre le Brésil et l’Uruguay (1-0), le joueur du Paris Saint-Germain a évoqué sa relation avec son ancien compère du Barça, des propos relayés par Mundo Deportivo.

« Luis Suarez est un phénomène. Je lui souhaite le meilleur. Le retrouver, c’était bien. C’était un coéquipier et c’est un ami que j’ai dans le football. Je l’aime beaucoup, c’est un crack, un phénomène. Nous avons une grande amitié. Je lui souhaite le meilleur, c’est une personne que j’aime », a ainsi déclaré l’attaquant du Paris Saint-Germain, visiblement très heureux de retrouver son ancien coéquipier dans les rangs du Barça.