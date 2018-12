Dimanche soir, les Girondins de Bordeaux affronteront le PSG au Matmut Atlantique. Un match compliqué en apparence pour les hommes de Ricardo face à des Parisiens souverains depuis la première journée. En effet, avec 14 succès en autant de rencontres, les hommes de Thomas Tuchel s’avancent évidemment comme favoris. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Younousse Sankharé a livré sa recette pour ne pas perdre contre les coéquipiers de Neymar. Attention, la déclaration vaut le détour.

« Le PSG, un match de gala ? C’est quoi cette question ? On va mettre les gilets jaunes, c’est ça ? Oui, on met les gilets jaunes, on fait la manif’. C’est un match de Ligue 1 qu’on doit bien aborder. On est capables de faire un résultat. Il faut bien défendre et espérer qu’ils aient tous une gastro, surtout ceux de devant ! Ils sont plus forts que quand il y avait Zlatan parce qu’ils sont plus dans la verticalité. Sincèrement ce sera compliqué mais ce ne sont pas des extra-terrestres non plus. On peut les mettre en difficulté. Il ne faut pas les regarder jouer. Il n’y a pas de bon moment pour les jouer. Tout le monde a envie de les taper en Ligue 1, d’être le premier à les battre ! », a ainsi déclaré le milieu des Girondins de Bordeaux.