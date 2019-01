Le LOSC et Christophe Galtier l’attendaient depuis plusieurs semaines, le verdict de la Direction Nationale de Contrôle de Gestion est enfin tombé. Après audition le 10 décembre 2018, le gendarme du football français a décidé de maintenir l’encadrement de la masse salariale du club nordiste et le montant de ses indemnités de mutations, annonce La Voix du Nord. La nouvelle a été confirmée quelques minutes plus tard par le club.

Une nouvelle qui va enfin débloquer le mercato d’hiver des Dogues, actuels 2es de Ligue 1 et toujours en course en Coupe de France. Dans la capacité de recruter, ils devront néanmoins vendre avant d’envisager des renforts par souci d’équilibre budgétaire. Fodé Ballo-Touré (22 ans) devrait être le premier concerné.