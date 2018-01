La Dream Football fait son grand retour ! Et le projet initié par Luis Figo s’associe à l’Inter Milan en ce début d’année 2018 pour offrir toujours plus d’opportunités aux jeunes talents du monde entier, grâce notamment au lancement d’une nouvelle application.

Ainsi, les footballeurs en herbe auront l’occasion lors des mois de janvier et de février de se faire repérer par les formateurs de l’Inter Milan. Ces derniers sélectionneront cinq espoirs au cours du mois de mars qui gagneront un essai lors des vacances de Pâques :

2 joueurs entre 6 et 12 ans, issus de la région de Lombardie ;

2 joueurs entre 13 et 15 ans, en Italie ;

et 1 joueur de 16 ans ou plus, venu d’un pays européen ou étranger.

Bons rêves à tous !