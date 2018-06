Pour son entrée en lice, la Belgique n’a pas manqué son rendez-vous en s’imposant sur le score fleuve de 3-0. Face à un adversaire plus faible, mais qui n’a pas démérité, les Diables Rouges ont dû attendre la seconde période pour trouver la faille. Le salut est venu d’un superbe but de Dries Mertens, avant que Romelu Lukaku ne se réveille et donne plus d’ampleur à ce succès. Après la victoire, Eden Hazard est revenu sur la prestation de son coéquipier. S’il le félicite pour son doublé, il lui a reproché de s’être caché durant le premier acte.

« Romelu continue à marquer, c’est bien pour sa confiance. Je lui ai dit à la mi-temps qu’on avait besoin de lui. En première période, il se cachait un peu là-bas tout seul (devant), a-t-il déclaré dans des propos relayés par La Dernière Heure. Même si on a des bons joueurs, ce n’est pas facile de jouer avec un joueur en moins. Et une fois qu’il a été là, impliqué dans le jeu, comme par magie, il a mis deux buts. J’espère qu’il va comprendre. Mais il n’a pas fait un mauvais match ! Il met deux buts encore aujourd’hui, donc on est contents et je veux qu’il essaye d’être plus impliqué dans le jeu, surtout en première mi-temps. Après dans le jeu, on sait ce qu’il peut faire. »