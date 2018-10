Voilà 409 minutes que le Real Madrid n’a plus marqué en championnat. Une statistique désastreuse - du jamais vu à Madrid - mais une équipe arrive tout de même à faire pire au sein des cinq grands championnats, et c’est Dijon, qui n’a plus fait trembler les filets adverses depuis 437 minutes.

Il faut ainsi remonter jusqu’au 15 septembre dernier pour trouver trace d’un but dijonnais, à l’époque oeuvre de Wesley Saïd lors de la défaite des Bourguignons contre Angers. Nul doute que Dijon est prêt à laisser sa place de "leader" au club espagnol au plus vite !