La célébration de Marco Ianni, adjoint de Maurizio Sarri, lors de l’égalisation de Chelsea contre Manchester United samedi (2-2, 9e journée de Premier League) a provoqué l’ire de José Mourinho, obligeant même les services de sécurité à s’interposer.

La FA a décidé de charger l’Italien pour sa conduite inappropriée, annonce Sky Sports. Ce dernier a quelques jours pour faire appel. On en saura alors plus sur sa sanction. Mourinho n’est pas sous la menace d’une punition, même s’il a été officiellement rappelé à ses obligations, tout comme son staff et celui de Maurizio Sarri.