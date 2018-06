Lundi, l’Angleterre a battu la Tunisie et a soigné son entrée dans la Coupe du monde. Pourtant la fête a été quelque peu gâchée. Suite à la diffusion d’une vidéo où l’on voit des supporters anglais exécuter des saluts nazis, la Fédération Anglaise de Football (FA) a décidé d’ouvrir une enquête d’après The Indepedent. Ces individus ont été filmés dans un bar de Volgograd - ville où se déroulait la rencontre - en train de se lancer dans des chants antisémites. Dans le même temps, ils n’hésitaient pas à faire des saluts nazis.

Consternée par ces actes, la FA a condamné cela via un communiqué : « Nous condamnons fermement les actions des gens dans cette vidéo. Nous travaillons avec les autorités compétentes, y compris l’équipe britannique d’enquête policière, qui enquête pour identifier les personnes impliquées et prendre les mesures appropriées. » Des gestes qui prennent une ampleur particulière puisque Volgograd est le nouveau nom de Stalingrad. Une ville où s’est déroulée l’une des batailles les plus meurtrières de la Seconde Guerre mondiale et où l’expansion du Troisième Reich a été brusquement arrêtée.