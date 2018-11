Le 11 novembre dernier, Manchester City s’imposait lors du derby contre Manchester United en Premier League (3-1). Et dans un match remporté par les Citizens grâce à des buts de David Silva, Sergio Aguero et Ilkay Gundogan, et ce malgré un penalty d’Anthony Martial, les 22 acteurs ont été arbitrés par un natif de Manchester : Anthony Taylor.

Un choix qui avait fait réagir Pep Guardiola. « L’arbitre ne veut pas faire d’erreur parce qu’il sait que le monde entier aura les yeux sur lui. S’il est supporter de United ou de City ? Chacun peut être supporter de qui il veut, alors aucun problème », avait déclaré l’entraîneur espagnol de Manchester City. Seulement, après ces déclarations, la Fédération anglaise (FA) l’a officiellement averti, sans amende. Pour rappel, les entraîneurs sont interdits par la FA de parler de l’arbitre avant un match.