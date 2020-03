Ces dernières heures, plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain ont fait parler d’eux en décidant de quitter la capitale et la France pour rentrer dans leur pays. Un choix qui a valu à certains comme Thiago Silva de devoir essuyer des critiques. Cependant, d’autres comme Marquinhos ont choisi de rester en Hexagone. Une décision que la femme du défenseur francilien, Carol Cabrino, a expliqué sur ses réseaux sociaux.

« Notre décision de rester ici en France... En fait, il n’y a pas forcément de choses à dire. (...) J’ai réfléchi au fait que c’était dangereux pour nous et pour ma famille qui est au Brésil. Même si je reste enfermée là-bas. Entre ici et là-bas, on allait toucher pas mal de choses sans savoir si on avait le virus. Bref, il y a beaucoup de motifs qui nous ont fait rester ici. On a bien réfléchi. Tout le monde a été dans sa maison prendre ses affaires, de l’eau. Et on est là, notre famille, ensemble. Je pense qu’on est 15, enfermés ici », a-t-elle indiqué dans des stories publiées sur son compte Instagram, dans des propos relayés par RMC Sport.