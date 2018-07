Alors qu’il a longtemps semblé hésiter entre l’équipe de France et l’équipe d’Espagne, Lucas Hernandez a finalement opté pour les Bleus. Pour le plus grand bonheur de Didier Deschamps et des supporters tricolores au regard de ses prestations de qualité depuis le début du Mondial. Les deux sélections se livreraient toujours bataille pour un autre joueur selon les informations de Mundo Deportivo. Il s’agit d’Aymeric Laporte (24 ans).

Convoqué avec les Bleus pour deux matches éliminatoires il y a quelques mois, le défenseur central de Manchester City n’était pas entré en jeu. Il reste donc éligible à une convocation et à une sélection avec la Roja. Julen Lopetegui avait d’ailleurs prévu de s’entretenir avec le gaucher au sortir de l’été, selon MD, mais il s’est fait licencier. Mais le dossier est toujours dans les tuyaux. D’autant que le Citizen n’aurait pas franchement apprécié de ne pas être convoqué pour le Mondial, ni même parmi les réservistes, ayant même soutenu Adrien Rabiot après son refus d’assumer ce statut...