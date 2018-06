La Fédération Française de Football est actuellement en pleines négociations avec ses sponsors. Après avoir prolongé le Crédit Agricole, Belin ou encore Coca Cola, un accord a été trouvé avec la chaîne de restauration rapide KFC. Le président de la FFF, Noël Le Graet s’est félicité de cet accord : « KFC soutient nos équipes de France depuis 2014 et renforce son engagement avec la FFF pour les cinq prochaines saisons en devenant également partenaire officiel des Coupes de France masculines et féminines. Je me félicite du renouvellement de ce partenariat dans la durée. KFC est une marque de restauration populaire et de proximité qui dispose d’un réseau national dynamique et d’envergure. »

Un accord de 5 ans a été conclu entre les deux parties. Le géant américain basé à Louisville dans le Kentucky sera partenaire de la Fédération des différentes équipes de France ainsi que des Coupes Nationales. Une situation qui réjouit le Directeur Général de KFC France, Frédéric Levacher : « En continuant son partenariat avec la FFF, KFC accompagne tous les Français dans des moments de partage conviviaux et fédérateurs ! C’est tout le sens de notre engagement à soutenir les Equipes de France de Football et la Coupe de France. Nous remercions les équipes de la FFF de leur confiance renouvelée. »