Neymar (25 ans) a décidé de contre-attaquer et de répondre à la plainte déposée par le FC Barcelone devant les tribunaux espagnols pour non-respect de son contrat. Le Brésilien a lui aussi porté plainte auprès de la Chambre de résolution des litiges de la FIFA, pour réclamer le paiement de primes.

L’instance dirigeante du football mondial l’a confirmé ce jeudi à l’AFP. La demande de l’attaquant du Paris SG a bien été reçue par la FIFA et est « en attente et en cours d’investigation », a expliqué un porte-parole, sans toutefois en dire plus sur le calendrier de la procédure. Le torchon brûle !