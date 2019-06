La Juventus Turin et l’Inter Milan apprécient le profil de Federico Chiesa. Actuellement avec la sélection Espoirs italienne pour l’Euro, il n’est pas certain que l’attaquant revienne à la Fiorentina la saison prochaine. Pourtant, la Viola fait tout pour le garder, à l’image de la nouvelle sortie médiatique du propriétaire du club, Rocco Commisso, dans le Corriere Dello Sport.

« Je ne le vends même pas à 100 millions. Je l’ai vu jouer et il a fait des choses extraordinaires, c’est notre fierté. Le jour de ma présentation publique, j’ai déclaré qu’il représentait la Fiorentina au sein de la Nazionale et qu’il était notre unique fierté. Nous n’avons pas besoin d’argent et il n’y a pas de clause libératoire. » Les courtisans de l’attaquant de 21 ans sont prévenus.

