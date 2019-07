Deux ans et puis s’en va. Arrivé à Tottenham en 2017, Fernando Llorente vient de quitter le club londonien puisque son contrat a pris fin et qu’il n’a pas prolongé chez les Spurs. Du coup, l’attaquant espagnol attend un nouveau club. Et une formation italienne pourrait tenter le coup dans ce mercato estival.

D’après les informations de Sky Italia, la Fiorentina songerait à recruter le joueur âgé de 34 ans pour renforcer son attaque. L’idée pourrait plaire au principal concerné, qui a déjà joué en Italie sous le maillot de la Juventus (2013-2015).

