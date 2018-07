Que ce fut dur mais elle est là, la deuxième étoile !!! En Russie, la France devient championne du monde pour la seconde fois de son histoire en venant à bout en finale de la Croatie 4-2. La victoire est magnifique même si le contenu de la rencontre a été moribond.

En difficulté pendant une heure, les Bleus revenaient tout de même à la pause avec un avantage de 2-1 grâce à un but contre son camp de Mandzukic (19e) et un penalty de Griezmann (38e) (avec l’aide de la VAR). Entre temps, les Croates avaient égalisé par Perisic (29e). Au retour des vestiaires, la France a fait exploser son adversaire avec des buts en contre signés Pogba (59e) et Mbappé (65e). La fin de match fut terrible de tension avec une énorme bourde de Lloris devant Mandzukic (69e) qui a relancé la formation au damier. Une erreur vite oubliée car les Bleus sont sur le toit du monde.

