En difficulté contre l’Australie, poussive contre le Pérou et amorphe contre le Danemark, l’équipe de France a terminé première de son groupe sans impressionner. Mais les supporters peuvent trouver plusieurs bonnes raisons d’espérer voir l’épopée mondiale des Bleus continuer encore un peu. La puissance offensive de l’équipe de France, bien que peu convaincante sur le début de la compétition, reste indéniable. Les individualités talentueuses et décisives que sont Griezmann, Giroud, Mbappe, entre autres, ne devraient pas tarder à faire parler la poudre. Les chiffres parlent en faveur des Bleus, sur les 7 matchs amicaux disputés par l’équipe de France avant la Coupe du Monde, les Français en ont gagné 4. Et ils les ont gagnés avec la manière puisque l’attaque française a marqué en moyenne plus de 2 buts par match.

Surtout que de leur côté, les Argentins sont loin d’être rassurants puisqu’ils ont frôlé l’élimination prématurée. Tenue en échec par l’Islande 1-1 et battue sèchement 3-0 par la Croatie, l’Albiceleste s’est sauvée sur le dernier match en battant sur le fil le Nigeria (2-1) grâce à un but aussi décisif qu’improbable de Marcos Rojo. En manque de confiance et fébrile, à l’image de la Pulga méconnaissable depuis quelques matchs, cette équipe d’Argentine craque facilement dans l’adversité. On se souvient des matchs de préparation et des scores-fleuves encaissés par l’Albiceleste il y a quelques semaines (1-6 contre l’Espagne, 2-4 contre le Nigéria…). L’humiliation récente contre la Croatie en phase de groupe confirme le malaise argentin et ne laisse rien présager de bon pour l’Argentine à quelques jours du match contre la France.

Ce 8ème de finale est le match dont les Bleus ont besoin pour enfin se confirmer comme favori dans cette Coupe du Monde en se qualifiant pour les quarts de finale de la plus belle des manières. L’attaque française devrait pouvoir faire la démonstration de son talent face à une défense argentine clairement limitée et la rencontre pourrait bien accoucher d’un score de 3-1 en faveur de l’équipe de France.

