L’histoire d’amour entre les Etats-Unis d’Amérique et Zlatan Ibrahimović est terminée. En effet, le géant suédois, en fin de contrat (en décembre, ndlr) avec le Los Angeles Galaxy, ne continuera pas l’aventure en 2020. Il y a quelques minutes, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a en effet remercié, à sa manière, son club.

« Je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu. Merci LA Galaxy. Les fans de Galaxy - vous avez voulu Zlatan, je vous ai donné Zlatan. Maintenant retournez voir du baseball » a-t-il publié sur son compte Twitter afin de résumer son aventure de l’autre côté de l’Atlantique. Une manière d’annoncer son départ de la franchise américaine qui a ensuite confirmé les propos du Suédois via un communiqué officiel. Là-bas, le joueur de 38 ans aura inscrit 53 buts et délivré 15 passes décisives en 58 rencontres.

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr

