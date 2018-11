La Juventus continue son début de saison de feu. Hier, en Serie A, les Bianconeri se sont imposés à domicile face à Cagliari (3-1). Pourtant, Massimiliano Allegri n’était pas complètement satisfait de la prestation de ses ouailles. « On a inscrit trois buts et on s’est créé beaucoup d’occasions, mais on doit mieux défendre, on encaisse beaucoup de buts et ce n’est pas bon. Cagliari, qui a de bonnes qualités, aurait pu égaliser dans les dernières minutes », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Le technicien italien a continué son analyse. « Il faut s’entraîner plus pour moins subir, on a concédé trop de contres et nos milieux de terrain n’étaient pas toujours positionnés comme je l’aurais voulu. L’approche des garçons a été bonne, mais nous n’avons pas réussi à faire le break, risquant même de nous faire rejoindre à 2-2 à cause de leurs accélérations. » Allegri devrait donc effectuer quelques ajustements avant le match de Ligue des Champions, mercredi, contre Manchester United (21h, à suivre en direct commenté sur notre site).