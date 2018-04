A bientôt 31 ans, Moussa Dembélé rentre dans la deuxième partie de sa carrière. Le milieu belge (70 sélections, 5 buts) ne sait par ailleurs toujours pas de quoi son avenir sera fait, lui qui est en fin de contrat à l’issue de la saison avec Tottenham. Une situation que la Juventus surveille avec une grande attention, à en croire les informations du Mirror.

Mais le principal intéressé n’en a que faire pour le moment. Ce dernier prendra sa décision après la Coupe du Monde avec la Belgique. « Je ne pense pas à un gros transfert. Je veux jouer la Coupe du Monde, et voir après. Vraiment, je ne suis pas au courant de l’intérêt des autres clubs. D’ailleurs, j’ai dis à mon agent d’attendre cet été pour me parler des offres. Pour le moment, je me concentre sur Tottenham. Peut-être que c’est ma dernière saison. Ou peut-être que je vais signé un nouveau contrat. On va voir ». Patience donc.