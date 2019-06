Cet été, la Juventus de Turin souhaite recruter un défenseur central, pour compléter l’arrière-garde composée de Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini. Afin de renforcer ce secteur, les Bianconeri vont tenter de faire venir Matthijs de Ligt (Ajax), qui est à l’heure actuelle le défenseur le plus convoité d’Europe (par le Barça et le PSG notamment), et qui a reçu récemment un message de Cristiano Ronaldo lui demandant : « viens-tu à Turin ? »

Mais ce dossier risque d’être très difficile à boucler pour les Turinois, qui se penchent du coup sur d’autres profils. La Gazzetta dello Sport révèle ainsi que la Vieille Dame s’intéresse à Marquinhos, sous contrat jusqu’en 2022 au PSG. De même que pour De Ligt, il sera très compliqué de faire signer le Brésilien, dont la valeur est estimée à 60 M€, qui ne serait pas contre une arrivée en Italie, mais qui est indispensable au club de la capitale. Si ces deux dossiers échouaient, la Juve étudierait alors deux dernières options : Konstantinos Manolas (AS Rome), qui dispose d’une clause libératoire de 36 M€, et Medhi Benatia (Al Duhail), parti l’hiver dernier au Qatar.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10