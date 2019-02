Alors que Paul Pogba semble plus comblé que jamais dans son rôle à Manchester United depuis l’arrivée d’Ole Gunnar Solskjær, il attise toujours l’intérêt des plus grosses écuries européennes, qui verraient d’un bon œil l’arrivée du champion du monde 2018 dans leur effectif. Et c’est le nom de la Juventus de Turin qui ressort souvent concernant un intérêt pour le milieu français.

The Daily Mirror indique que la Vieille Dame prépare une offre pour l’été prochain pour faire revenir son ancien joueur, qui avait porté les couleurs des Bianconeris entre 2012 et 2016, avant de partir pour 105 M€ chez les Red Devils. Mais l’entraîneur de la Juve, Massimiliano Allegri, a reconnu qu’il sera « très difficile de le voir à nouveau à la Juventus. »