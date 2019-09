La Juventus Turin est connue pour ses recrutements malins, et bien souvent gratuits. Paul Pogba (2012), Sami Khedira (2015), ou plus récemment Aaron Ramsey (2019) et Adrien Rabiot (2019), des noms qui montrent qu’obtenir des joueurs de qualité ne s’achète pas forcément au prix fort. Et dans cette continuité, le champion d’Italie pourrait s’attarder sur un nouveau dossier en vue de l’été prochain. D’après l’Express, la prochaine cible ne serait autre que David de Gea (28 ans).

Le gardien espagnol (39 sélections) évolue avec Manchester United depuis juillet 2011 et voit son contrat se terminer en juin prochain. Des discussions autour d’une prolongation de contrat avec MU seraient en cours, mais traîneraient depuis un an. Une situation qui n’a pas échappé à la Vieille Dame qui pourrait faire office de favori à l’obtention du portier malgré l’intérêt du Real Madrid ou du Paris Saint-Germain ces dernières années.

