L’avenir de Paul Pogba est sur toutes les lèvres. En froid avec José Mourinho, le Français n’est pas du tout certain de rester, si jamais le Portugais parvient à conserver son poste à Manchester United. Avec cette situation délicate, les rumeurs vont forcément bon train. Une chose est certaine, le milieu de terrain champion du monde ne retournera pas à la Juventus Turin.

C’est ce qu’a affirmé le nouveau directeur sportif du club italien, Fabio Paratici, dans des propos rapportés par Sky Sport Italia. « Nous l’aimons vraiment beaucoup. Nous voulons qu’il réussisse puisque nous sommes proches de lui, mais il n’est plus un joueur de la Juve désormais. Nous avons des contacts avec lui, mais nous n’avons jamais pensé à ça et nous n’allons pas y penser. » Milinkovic-Savic non plus ne figure pas sur les tablettes du club italien, à en croire Paratici. « C’est un très bon joueur, mais nous n’avons pas parlé avec lui ni avec la Lazio. »