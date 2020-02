Alors qu’il était placé sur la liste des transferts l’été dernier, Paulo Dybala (26 ans) est de retour à son meilleur niveau, en témoignent ses 5 buts et 3 passes décisives en 20 matches de Serie A cette saison. Et cette fois-ci, la Juventus ne compte plus le laisser filer.

Selon Tuttosport, la Vieille Dame s’apprête même à lui proposer une prolongation de contrat alors que « La Joya » est lié au club jusqu’en 2022. Le média transalpin évoque trois années supplémentaires, avec à la clé une revalorisation salariale. L’Argentin demande 10 millions d’euros net par saison. La situation pourrait évoluer dans les jours, voire dans les heures à venir.